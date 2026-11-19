В Кузбассе планируют развивать крупные центры обработки данных, в том числе на территории отработанных угольных разрезов. Власти обсуждают проекты с российскими IT-компаниями, сообщает Сiбдепо .

Губернатор Илья Середюк рассказал, что регион обсудил сотрудничество со СБЕРом, ТТК и Яндексом. Власти также готовятся к встречам с «Ростелекомом», Национальной системой платежных карт и VK. По данным Минцифры Кузбасса, инициативу поддержало Минцифры России.

Для серверных комплексов потребуются значительные энергетические мощности. Поэтому власти связывают развитие центров обработки данных со строительством новых теплоэлектроцентралей. По словам губернатора, площадки для них уже наметили.

Совместно с инвесторами регион планирует создать IT-парк. Власти намерены подготовить инфраструктуру по техническим требованиям компаний, чтобы те могли установить оборудование и быстро начать работу.

«В Кузбассе власти рассматривают размещение ЦОД в отработанных угольных разрезах для экономии на охлаждении и защиты от атак, а также для обеспечения безопасности данных граждан и развития моногородов», — сообщили в Минцифры Кузбасса.

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