Владелец участка в Видном и предприниматель, работающий на строительном рынке в Чехове, получили предостережения после выявления признаков незаконного размещения отходов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии Московской области выявили признаки нарушения природоохранного законодательства в Ленинском округе и Чехове. Ранее в министерство поступила информация о размещении отходов на этих территориях.

«В городе Видное Ленинского округа выявлены признаки завоза и размещения отходов на земельном участке, доступ на который не ограничен. Аналогичные признаки нарушения установлены в Чехове, где складирование отходов производилось на территории строительного рынка в деревне Перхурово», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Участок в Видном принадлежит ООО «Риэлти», которое специализируется на операциях с недвижимостью. Деятельность на строительном рынке в Чехове ведет местный индивидуальный предприниматель. Компании и предпринимателю объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.