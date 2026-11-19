Театр «Небесные бродяги» запустит «Гриммфест» (6+) о наследии братьев Гримм. Проект начнется с фестиваля 28 ноября и завершится летним карнавалом, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Фестиваль начнется в 13:00 в пространстве «Библиотека в пожарной части». Участие бесплатное, но организаторы примут не более 80 человек. Для входа нужен именной билет: его можно получить через группу «Театр Небесные бродяги» во «ВКонтакте».

Программу откроет эскиз спектакля-перформанса «Хлебный дух» о корнях народных праздников и обрядах жатвы. Участники театральной студии также представят свои постановки.

«Наши ученики специально для фестиваля выбрали и поставили истории, в которых встречаются ведьмы и волшебные предметы. Они покажут около десяти эскизов спектаклей по сказкам братьев Гримм», — сообщил художественный руководитель театра Илья Лошаков.

Труппа подготовила две лекции-перформанса о братьях Гримм и их наследии. Художники из разных регионов России представят сказочные работы. В программе также музыка, игры и квест.

Проект пройдет в три этапа: «Предание» — с ноября по январь, «Сказание» — с февраля по май, «Карнавал» — летом. Театр также собирает старые книги, открытки и другие предметы для выставки об истории сказок братьев Гримм в России.

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