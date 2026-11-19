Врач-психиатр Дарина Храмова с начала ноября приступила к работе в детской поликлинике Луховицкой больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Дарина Храмова в 2024 году окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». В 2026 году она завершила ординатуру в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского по специальности «Врач-психиатр».

Храмова родом из Луховиц. С детства она хотела связать жизнь с медициной: примером для нее стали отец — врач-терапевт и бабушка — акушерка. Специализацию она выбрала во время практики в институте. В 2025 году проходила стажировку в центральной поликлинике Луховицкой больницы.

«Сегодня в России большое внимание уделяется качеству оказания медицинской помощи детям. Мы очень рады, что к нам в детскую поликлинику приходят квалифицированные специалисты, которые любят свою профессию», — сказала заведующая детской поликлиникой Луховицкой больницы Ольга Иванова.

Она отметила важность выявления заболеваний у детей для их дальнейшего здоровья. По ее словам, детям бывает непросто адаптироваться в динамичном мире, а родителей беспокоят тревожность и беспокойный сон ребенка.

Иванова подчеркнула, что приоритеты больницы — доступность и качество медицинской помощи, особенно детям. Обеспечение медучреждения врачебными кадрами — одна из ключевых задач программы «Модернизация первичного звена».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.