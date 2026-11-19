В России призвали женщин до 30 лет рожать по 7 детей

Ректор Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) Валентин Павлов выступил с инициативой, чтобы жительницы России моложе 30 лет рожали по семь детей ради доведения численности граждан страны до 700 млн. Об этом сообщает уфимский телеканал UTV .

Эта идея прозвучала на встрече в Межвузовском кампусе во время обсуждения вопросов поддержки молодых семей в университетской среде. По оценке руководителя учебного заведения, для обретения безусловного экономического, социального и политического лидерства России требуется население в 700 млн человек. Именно на такой масштаб, как показывают давние научные исследования, рассчитаны ресурсы и просторы государства.

Профессор предостерег, что при отсутствии резкого демографического скачка россиянам будет не очень комфортно проживать в старости.

Помимо этого, Павлов акцентировал внимание на необходимости пересмотра мер помощи студенческим парам со стороны государства и вузов. Он охарактеризовал период обучения в вузе как оптимальное время для того, чтобы рожать детей.

Ректор призвал ломать устоявшиеся предрассудки о недолговечности и финансовой несостоятельности студенческих браков. В качестве примера поддержки ректор указал на практику отдельных вузов, выделяющих учащимся изолированные комнаты в общежитиях после совершения никаха (в исламском семейном праве это брак между мужчиной и женщиной). Он указал, что подобная мера действует не повсеместно.

Помимо этого, Павлов выразил сомнение в том, что дети будут появляться в условиях незарегистрированного сожительства или свободных отношений. Он призвал отказаться от стереотипов, мешающих созданию семьи.

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