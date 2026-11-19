Трехстороннее соглашение Петербурга на 2026–2028 годы предусматривает доплаты за каждый час ночной работы не ниже 40% часовой тарифной ставки (оклада), вечерней — не ниже 20% часовой тарифной ставки. Коллективные договоры и локальные акты должны предусматривать выплаты за наставничество не менее 15% тарифной ставки.

По словам Кайнова, стороны уже готовы подписать обязательства и соглашение о минимальной зарплате на 2027 год. В Ленобласти профсоюзы настаивали на сохранении индексации соцподдержки и бюджетных зарплат, несмотря на дефицит бюджета. По тарифам ЖКХ стороны договорились: их рост не должен опережать реальные зарплаты.

За минувший отчетный год юристы федерации провели около 500 бесплатных консультаций для членов профсоюзов. Суды поддержали работников практически во всех делах с участием этих юристов. Экономический эффект составил более 1,2 млрд рублей, возвращенных членам профсоюза.

«Чтобы в эпоху перемен человек не оставался один, чтобы он чувствовал, что за ним стоит организация, которая защищает его права, причем делает это профессионально», — обозначил главную задачу Кайнов.

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