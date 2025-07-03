Сенатор Епифанова выступила против автоматического перевода пенсий в ПДС

Сенатор Ольга Епифанова прокомментировала инициативу по автоматическому переводу накопительных пенсий россиян из негосударственных пенсионных фондов в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Она отметила, что вероятность реализации такой меры невысока, поскольку требуется серьезное законодательное обсуждение и согласование с участниками рынка, сообщает Газета.ru .

По словам Епифановой, идея автоматического перевода вызывает неоднозначную реакцию и может привести к недовольству граждан. Сенатор подчеркнула, что для молодых людей с небольшими накоплениями переход в ПДС может быть выгоден благодаря государственной поддержке, однако для других категорий граждан условия могут оказаться менее привлекательными.

Епифанова пояснила, что ПДС предусматривает государственное софинансирование, налоговые льготы и возможность досрочного доступа к средствам в случае серьезных жизненных обстоятельств. Однако программа отличается консервативной стратегией инвестирования, что может ограничить рост накоплений и не всегда компенсировать инфляцию. Сенатор также указала, что принудительный перевод без согласия граждан способен подорвать доверие к пенсионной системе. Кроме того, досрочное снятие средств из ПДС связано с потерей части дохода и софинансирования, что уменьшает гибкость управления накоплениями, особенно для граждан предпенсионного возраста и с крупными сбережениями.

Ранее, 18 июня, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил обсудить вопрос автоматического перевода накопительных пенсий в ПДС на Петербургском международном экономическом форуме.