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Власти Новокузнецка ответили на вопрос о ввозе смолы из «фенольного озера»

Администрация Новокузнецка не получала сведений о реализации проекта переработки отходов из «фенольного озера» в Бурятии. Так власти ответили на вопрос жителя о планах ввоза токсичной смолы, сообщает Сiбдепо .

Житель города напомнил о планах поэтапной перевозки отходов, в том числе зимой 2027 года, и спросил о состоянии проекта.

«Информация о реализации данного проекта от Росатом и Управления Росприроднадзора в администрацию города Новокузнецка не поступала», — ответили в администрации.

«Фенольное озеро» — отстойник бывшей газогенераторной станции Улан-Удэнского локомотиво-вагоноремонтного завода. За 1987–2005 годы там накопилось около 23,9 тысячи кубометров каменноугольной смолы с токсичными примесями. Объект на Байкальской природной территории не имеет достаточной защиты от утечек загрязняющих веществ.

Федеральный экологический оператор из структуры «Росатома» подготовил проект ликвидации. В январе 2026 года он прошел государственную экологическую экспертизу. Основные работы позднее перенесли на 2027–2029 годы: план предусматривает противофильтрационную завесу, извлечение и утилизацию отходов, затем гидроизоляционный экран.

Новокузнецкий «Химкрекинг» предлагал перерабатывать смолу методом пиролиза. В апреле 2026 года руководитель компании оценивал вероятность контракта как небольшую.

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