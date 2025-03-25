В Махачкале выросло число раненых при втором за утро взрыве в здании

SHOT: в Махачкале число раненых от взрыва в салоне связи выросло до четырех

В Махачкале количество пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи выросло до четырех, утверждает SHOT . Это второй взрыв в дагестанской столице за утро 25 марта.

Трое пострадавших от взрыва в магазине находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Раненых госпитализировали.

Взрыв произошел в салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля. Очевидцы заявляли, что в магазине взорвался газ. Сейчас эту версию изучают экстренные службы.

Утром в жилом доме в Махачкале также взорвался бытовой газ, сообщали СМИ. В результате взрыва пострадали два человека. По данным SHOT, многоэтажка, где случилось ЧП, не была введена в эксплуатацию, и в ней никто не должен был проживать.