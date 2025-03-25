Второй взрыв газа произошел в Махачкале, пострадали 2 человека

Два человека пострадали при взрыве газа в одноэтажном здании в Махачкале

Еще один взрыв газа прогремел в столице Республики Дагестан — Махачкале. Есть пострадавшие, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Газ взорвался на проспекте Имама Шамиля, 66. Взрыв прозвучал в одноэтажном здании, где находилась торговая точка.

В магазине продавали мобильные телефоны и аксессуары. По данным Mash, два человека пострадали.

Ранее во вторник случился взрыв газа в многоэтажке на Гапцахской улице. Была разрушена половина этажа. Есть двое пострадавших, повреждено около 30 квартир.