Второй взрыв газа произошел в Махачкале, пострадали 2 человека
Два человека пострадали при взрыве газа в одноэтажном здании в Махачкале
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Еще один взрыв газа прогремел в столице Республики Дагестан — Махачкале. Есть пострадавшие, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
Газ взорвался на проспекте Имама Шамиля, 66. Взрыв прозвучал в одноэтажном здании, где находилась торговая точка.
В магазине продавали мобильные телефоны и аксессуары. По данным Mash, два человека пострадали.
Ранее во вторник случился взрыв газа в многоэтажке на Гапцахской улице. Была разрушена половина этажа. Есть двое пострадавших, повреждено около 30 квартир.