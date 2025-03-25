Бытовой газ мощно взорвался в многоэтажке в Махачкале
«112»: 2 человека пострадали из-за взрыва газа в многоэтажке в Махачкале
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Произошел взрыв в многоэтажном доме в столице Республики Дагестан Махачкале. Есть пострадавшие, сообщает «112».
На опубликованном видео показано, как от поврежденного жилья идет белый дым. Разрушена почти половина этажа. Двор и припаркованные автомобили завалены пылью и обломками. Из-за происшествия у машин включилась сигнализация.
Пострадали 2 человека.
Как уточняет Baza, взрыв случился на Гапцахской улице в Махачкале. Повреждения получил ряд квартир в жилом комплексе. По данным Baza, пострадала местная жительница.