Бытовой газ мощно взорвался в многоэтажке в Махачкале

сегодня в 09:32

«112»: 2 человека пострадали из-за взрыва газа в многоэтажке в Махачкале

Произошел взрыв в многоэтажном доме в столице Республики Дагестан Махачкале. Есть пострадавшие, сообщает « 112 ».

На опубликованном видео показано, как от поврежденного жилья идет белый дым. Разрушена почти половина этажа. Двор и припаркованные автомобили завалены пылью и обломками. Из-за происшествия у машин включилась сигнализация.

Пострадали 2 человека.

Как уточняет Baza, взрыв случился на Гапцахской улице в Махачкале. Повреждения получил ряд квартир в жилом комплексе. По данным Baza, пострадала местная жительница.