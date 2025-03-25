Квартира превратилась в руины: видео из жилья в Махачкале, где взорвался газ
Опубликовано видео из разрушенной после взрыва квартиры в Махачкале
Фото - © Telegram-канал 112
Telegram-канал «112» опубликовал видео из разрушенной в результате взрыва квартиры в Махачкале.
Судя по кадрам, жилье превратилось в руины. Во всей квартире пол завален отпавшими частями бетонной конструкции.
В квартире продолжает гореть огонь. Перегородки между комнатами разрушены. Стены, отделявшие квартиру от улицы, уничтожены.
На Гапцахской улице в Махачкале, Дагестан, случился взрыв газа в многоэтажном доме. Пострадали два человека.