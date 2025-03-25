Квартира превратилась в руины: видео из жилья в Махачкале, где взорвался газ

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Опубликовано видео из разрушенной после взрыва квартиры в Махачкале

Telegram-канал « 112 » опубликовал видео из разрушенной в результате взрыва квартиры в Махачкале.

Судя по кадрам, жилье превратилось в руины. Во всей квартире пол завален отпавшими частями бетонной конструкции.

В квартире продолжает гореть огонь. Перегородки между комнатами разрушены. Стены, отделявшие квартиру от улицы, уничтожены.

На Гапцахской улице в Махачкале, Дагестан, случился взрыв газа в многоэтажном доме. Пострадали два человека.