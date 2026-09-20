Вредоносную программу хотели внедрить в систему ДЭГ в Москве

Представитель одной из системных партий предпринял попытку ввести вредоносное программное обеспечение в систему дистанционного электронного голосования с целью дестабилизации ее функционирования в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова в рамках брифинга в информационном центре структуры, сообщает ТАСС .

Он уточнила, что это сделал представитель администрации. Он осознанно внедрил вредоносный код в систему для остановки ее деятельности.

Ранее заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что процесс выборов в Москве продвигается в нормальном режиме. Хоть хакерские атаки и продолжаются, их удается отражать.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России.

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