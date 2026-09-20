Ветеран Великой Отечественной войны Борис Геренрот проголосовал в Подольске

На избирательном участке № 2312 в Подольске свой гражданский выбор 19 сентября сделал участник Великой Отечественной войны, защитник Москвы Борис Александрович Геренрот. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Когда началась война, Борису Александровичу было всего 15 лет. Юноша наравне со взрослыми возводил оборонительные рубежи на подступах к столице, а затем добровольцем вступил в действующую армию, помогая расчетам противотанковой артиллерии в Битве за Москву.

За проявленное мужество фронтовик награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».Сегодня Борису Александровичу 99 лет, но он сохраняет завидную энергию.

Ветеран лично пришел на избирательный участок, показав вдохновляющий пример активной гражданской позиции для всех поколений подольчан.

Избирательные участки в округе открыты для голосования до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.