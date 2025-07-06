Поджигатели ТЦ в Коми осознавали, что люди не спасутся и сгорят заживо

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте Республики Коми, где погибли 25 человек, осознавали, что люди не спасутся. Однако виновникам трагедии это было безразлично, сообщает РИА Новости со ссылкой на полученные документы.

Имеется в виду поджог, который был совершен 11 июля 2005 года. Тогда в ТЦ «Пассаж» сгорели 25 человек. Еще 10 были травмированы.

За поджог осудили Антона Коростелева и Алексея Пулялина. Они отбывают пожизненное заключение.

Коростелев и Пулялин устроили поджог с использованием минимум 10 литров легковоспламеняющейся жидкости. Они разлили вещество рядом с центральной лестницей, которая была основным путем для эвакуации людей, находившимся в торговом центре.

Осужденные понимали, что из-за огня люди не смогут спастись через основной выход. Также Коростелев и Пулялин осознавали, что в трагедии, скорее всего, погибнут более двух людей.

«И отнеслись к этому безразлично», — говорится в документе.