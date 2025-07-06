В ГД рассмотрят закон о запрете возврата абоненту денег при подозрении на обман

Одна из популярных схем у мошенников — вывод средств через пополнение баланса мобильного телефона. Деньги затем либо обналичивают, либо переводят на иные счета, сообщает в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

На следующей неделе парламентарии планируют рассмотреть законопроект. В случае его принятия, операторы сотовой связи должны будут остановить возврат абоненту внесенных как аванс денег, если силовики посчитают их полученными благодаря совершению преступления.

Такая мера даст возможность пресекать совершение краж. Также это поможет вовремя возместить ущерб человеку, который пострадал от афериста.

Ранее заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско рассказал, что в зоне риска кибермошеннических схем находятся не только взрослые, но и дети. Их используют, чтобы украсть деньги у родителей.