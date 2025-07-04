Эксперт Дениско: в центре внимания кибермошенников чаще всего дети

В зоне риска кибермошеннических схем сейчас не только взрослые, но и дети, рассказал РИАМО заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско.

«Кибермошенничество – это манипуляции с персональными данными, денежными средствами, личными документами, в целях мошеннических действий, совершенные при помощи цифровых технологий. В зоне риска оказываются не только пожилые люди, но и молодежь, и дети. В последнее время мошенники научились пользоваться доверчивостью детей, чтобы пробраться в кошельки родителей», – сказал Дениско.

Он добавил, что были случаи, когда знаменитая детская игра Roblox становилась «кредитными ловушками» для родителей. Мошенники, входя в доверие к детям, предлагают бесплатные подписки или предлагают получить игровую валюту – рубоксы.

«Для дальнейших действий предлагается получить доступ к телефону родителей, поскольку детский телефон для таких приобретений не подходит. Далее мошенники вступают в тесное общение с ребенком, общаются по видео, или дружески ведут беседу, задавая вопросы, в которых ребенок не замечает, как рассказывает информацию о хранении денежных средств в семье, сообщает СМС, приходящие на телефоны родителей», – рассказал председатель комитета.

Дениско уточнил, что благодаря этим смс мошенники оперативно оформляют кредиты или взламывают персональные данные.