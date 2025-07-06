Ликсутов: российскую кабину для канатных дорог выпустили в ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «РУСЛЕТ» представила первую отечественную кабину для канатных дорог, которая оборудована отцепляемым зажимом, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новая кабина выпускается в двух вариантах — на 8 и 10 мест.

«Налоговые льготы и преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ „Технополис Москва“, позволяют компаниям инвестировать сэкономленные средства в развитие и модернизацию производства и выпускать востребованные на рынке высокотехнологичные изделия. Так, производитель канатных дорог представил первую отечественную кабину с отцепляемым зажимом для подвижного состава гондольного типа», — прокомментировал Ликсутов.

Техническую составляющую новой кабины разрабатывал собственный инженерный центр компании-резидента ОЭЗ Москвы «РУСЛЕТ».

«Кабина собрана из российских комплектующих и уже включена в Реестр российской промышленный продукции Минпромторга РФ. Ее можно использовать при сильном ветре. Разработка способна развивать скорость до шести метров в секунду и имеет функцию притормаживания для удобной посадки–высадки пассажиров. С начала деятельности в ОЭЗ „Технополис Москва“ резидент создал 270 рабочих мест», — добавил министр правительства столицы, руководитель департамента промышленной и инвестиционной политики Анатолий Гарбузов.

Также известно, что разработка, благодаря своему универсальному дизайну, гармонично интегрируется в городской и природный ландшафт.

«Уникальность кабины заключается еще и в том, что она самая просторная в пересчете на одного пассажира. Широкие сидения, увеличенное пространство между рядами и высокие потолки создают совершенно новые условия комфорта для пассажиров. Кабина имеет аэродинамическую форму и самую большую в индустрии площадь остекления — 14 кв. м. Ширина дверного проема позволяет увеличить скорость посадки на 20%, а также подходит для маломобильных групп населения и транспортировки грузов на евро-паллетах», — сообщил генеральный директор «РУСЛЕТ» Дмитрий Сидорович.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев уточнил, на площадке «Печатники» компания локализовала ключевые производственные процессы: изготовление металлоконструкций для канатно-транспортных систем, механическую обработку, плазменную резку, разработку собственного программного обеспечения. По его словам, предприятие является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2021 года.