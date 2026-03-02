Одним из сбитых над Кувейтом американских самолетов управляла женщина

Над Кувейтом было сбито несколько американских истребителей, одним из которых управляла женщина. Ее фото появилось в Сети, сообщает Telegram-канал ImpNavigator .

В соцсетях распространились снимки, на которых изображены трое пилотов сбитых в небе над Кувейтом американских истребителей. На одном из фото запечатлена женщина.

Ранее Минобороны Кувейта заявило, что рухнули несколько американских самолетов, а не один. В США заявили, что истребители были обстреляны «дружественным огнем». Пилоты катапультировались.

По данным нескольких источников, крушение потерпели как минимум два американских ударных истребителя-бомбардировщика F-15E. Их экипаж состоит из двух человек. Также мог упасть и F/A-18, у которого тоже есть двухместные модификации.

Эксперты не исключают, что «дружественный огонь» мог произойти в том числе из-за иранской РЭБ, которая нарушила работу средств ПВО противников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.