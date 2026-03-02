Появилось видео поражения американского F-15 над Кувейтом

сегодня в 12:24

Военный корреспондент Юрий Котенок разместил в своем Telegram-канале видео с кадрами поражения американского истребителя F-15 над Кувейтом.

США прокомментировали, что самолет потерпел крушение в результате «дружественного огня». Пилот остался жив. Минобороны Кувейта утверждает, что рухнули несколько американских бортов, а не один.

На видео показано, как в летящий самолет попадает снаряд, происходит взрыв, траектория полета меняется.

Ранее появился видеоролик с моментом приземления американских пилотов, которые катапультировались на парашютах из падающего истребителя над Кувейтом.

