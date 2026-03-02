Появилось видео с катапультировавшимися в Кувейте американскими пилотами

Момент приземления американских пилотов, которые катапультировались на парашютах из падающего истребителя над Кувейтом, появился в соцсетях, сообщает газета « Известия ».

На кадрах показано, как пилот спускается на парашюте с неба. На втором видеоролике видно, что человек в военной форме лежит в багажнике машины, на нем надета кислородная маска.

Как ранее писала Quds, двое военных США спустились на парашютах после того, как катапультировались во время крушения американского истребителя F-15 в Кувейте.

SNN уточнил, что пилот американского истребителя, сбитого над Кувейтом, задержан силами безопасности страны.

Утром 28 февраля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США начинают масштабную операцию против Ирана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США. 1 марта КСИР сообщил о 560 убитых и раненых американских военных при ударах по американским базам.

