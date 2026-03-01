сегодня в 20:50

КСИР сообщил о 560 убитых и раненых американских военных при ударах по базам США

Иран двумя ракетами атаковал базу американских военных в Бахрейне. В результате удара убито и ранено около 560 военнослужащих США, утверждает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Также иранские военнослужащие нанесли удары по трем американским и британским танкерам в Персидском заливе и Ормузском проливе.

При этом пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о поражении здания Генштаба внутренней безопасности Ирана и штаба КСИР «Саралла». Кроме того, ЦАХАЛ заявляет, что завершил ликвидацию высшего руководства Ирана.

Утром 28 февраля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США начинают масштабную операцию против Ирана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

В воскресенье американский лидер заявил, что новые власти Ирана инициировали переговоры с Белым домом.

