Трамп: новые власти Ирана инициировали переговоры с США

«Они хотят говорить, и я согласился на разговор, так что я буду с ними общаться. Им следовало сделать это раньше. Им следовало гораздо раньше пойти на то, что было очень практично и легко сделать. Они ждали слишком долго», — сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что новое иранское руководство проявило инициативу для установления контакте после начала военной операции США.

Утром 28 февраля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США начинают масштабную операцию против Ирана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Временным исполняющим обязанности Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи.

