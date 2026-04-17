Раскрыты самые дорогие направления для отдыха в России

Наиболее дорогими направлениями для отпуска в РФ стали Плато Путорана и Камчатка

Наиболее дорогими местами для премиального отдыха в РФ оказались Плато Путорана в Сибири и Камчатский край. Об этом РИА Новости рассказали в агентстве премиальных путешествий PrimeTours (член Российского союза туриндустрии).

Появился внутренний рынок премиального туризма. Обеспеченные клиенты ездят на Камчатку и Плато Путорана.

Еще премиальные туристы отправляются на отдых на Алтай, Байкал, Сахалин. Они посещают Хабаровский край и Курильские острова.

Эти локации считаются труднодоступными. Они интересны в плане природы, поэтому на направления появляется спрос у обеспеченных туристов. При этом путешественники все больше интересуются велнес-отдыхом, посещают «места силы», занимаются охотой, рыбалкой и отправляются в экспедиции.

Премиальный отпуск на Камчатке стоит от 4 млн рублей. На Плато Путорана отдохнуть можно за минимум 500 тыс.

