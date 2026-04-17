Новый взрыв во Владикавказе может быть связан с ЧП на складе пиротехники
Фото - © Unsplash.com
Одна из вероятных причин, по которой взорвался мусорный бак во Владикавказе в Республике Северной Осетии — Алании, — попадание в него пиротехники со склада, сдетонировавшего неделю назад. Об этом сообщает Mash.
Во время взрыва склада с фейерверками погибли 2 человека, 12 были ранены. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Подозреваемых задержали.
Утром 17 апреля рядом со взорвавшемся неделю назад складом сотрудники коммунальных служб убирали мусор и произошел взрыв. Один мужчина погиб сразу.
Контейнеры отвезут на полигон. Там проведут проверку.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.