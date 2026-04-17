С миру по нитке? Россияне штурмуют соцсети с просьбами скинуться на жизнь

В соцсетях стремительно набирает популярность новый тренд: пользователи просят у аудитории перевести небольшие суммы — чаще всего по 100 рублей, чтобы решить свои финансовые проблемы. Расчет — на массовость. Отправной точкой стала история россиянки, чей ролик в Instagram* завирусился и помог ей всего за сутки собрать 1,6 млн рублей и закрыть ипотеку.

Два дня назад женщина по имени Кристина рассказала о своей нелегкой жизненной ситуации и отметила: если 16 тыс. человек переведут ей по 100 рублей, это позволит избавиться от ипотечного бремени. Ее ролик залетел на 8,6 млн просмотров, всего за сутки нужная сумма была собрана.

Формула успеха максимально проста: скромное пожертвование кажется незначительным для отдельного человека, но при большой вовлеченности неравнодушных удается собрать внушительную сумму. История россиянки быстро разошлась по соцсетям, вслед за ней начали появляться десятки, а затем и сотни аналогичных роликов. Пользователи активно повторяют идею, меняются только суммы и обстоятельства.

«А вдруг и на мне сработает?», «100 рублей — не деньги, но если нас много…», «Я тоже хочу закрыть ипотеку за сутки», «И я открыла сбор. Как круто, что простые люди объединяются и помогают друг другу!», — отмечают авторы роликов.

Кто-то уже делится первыми результатами — деньги потекли на их счета. При этом реакция аудитории остается неоднозначной. Одни радуются тому, что мир полон добрых людей, которые объединяются, помогают и выручают, другие же спорят, где проходит граница между помощью реально нуждающимся и попрошайничеством.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

