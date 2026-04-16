«Если каждый скинет 100 рублей»: залетевший рилс помог россиянке закрыть ипотеку

Россиянке по имени Алина (имя изменено) удалось собрать около 800 тыс. рублей на погашение ипотеки благодаря разлетевшемуся по всему Instagram* рилсу с просьбой о помощи. Женщина решила проверить одну теорию, которую подсмотрела в Сети, и у нее все получилось.

В видео Алина озвучила, что долг за ипотеку составляет 1,6 млн рублей. Она рассказала, что в интернете натыкалась на видео, где некая девушка просит 20 тыс. человек перевести ей по 100 рублей на закрытие долга, и отметила, что тогда помогла незнакомке, а теперь хочет попробовать поступить аналогично. Россиянка добавила, что, если 16 тыс. человек переведут ей по 100 рублей, это позволит избавиться от ипотечного бремени.

«Я не работаю, у нас двое детей — 7 месяцев и 4 года, оба гиперактивные. Все время уходит на заботу о малышах. Мужа сократили, нам пришлось продать нашу машину. Нашел работу быстро, но с зарплатой сильно меньше. Выходит на подработки. Муж не вылезает с работы 24/7, но, к сожалению, 50% дохода уходит на ипотеку. И стало действительно сложно», — написала женщина в описании к видео.

В результате ролик стал популярным и набрал за сутки 4,3 млн просмотров. С помощью неравнодушных пользователей Алине удалось собрать уже половину необходимой суммы — 765 тыс. рублей. Она вышла на связь и искренне поблагодарила каждого, кто оказал ей посильную помощь. Она призналась, что не ожидала такого огромного отклика.

«Когда человеки человечатся — это прекрасно. Спасибо вам огромное», — заключила россиянка.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

