В Мурине под Петербургом исчез десятилетний мальчик в красной куртке

В Мурине под Петербургом десятилетний мальчик пошел гулять и исчез

В Мурине Ленинградской области исчез 10-летний мальчик Даниил Г. Его разыскивают волонтеры, рассказали « Фонтанке » в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Ребенок исчез вечером 16 апреля, примерно в 18:00 мальчик пошел на прогулку и с нее уже не вернулся. Был одет в красную куртку, темно-синие штаны и зеленые ботинки.

Ночью волонтерам обеспокоенные родители отправили заявку на поиски. В прошлом мальчик никогда не сбегал из дома.

Даниила Г. ищут автономные группы.

Людей, которые увидят мальчика, просят сообщать об этом в 112.

