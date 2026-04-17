В Мурине под Петербургом исчез десятилетний мальчик в красной куртке
В Мурине Ленинградской области исчез 10-летний мальчик Даниил Г. Его разыскивают волонтеры, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Ребенок исчез вечером 16 апреля, примерно в 18:00 мальчик пошел на прогулку и с нее уже не вернулся. Был одет в красную куртку, темно-синие штаны и зеленые ботинки.
Ночью волонтерам обеспокоенные родители отправили заявку на поиски. В прошлом мальчик никогда не сбегал из дома.
Даниила Г. ищут автономные группы.
Людей, которые увидят мальчика, просят сообщать об этом в 112.
