Исследование показало, что самый популярный срок ипотеки у россиян — 20–30 лет. Такой вариант выбрал 61% опрошенных. На 10–20 лет оформляли кредит 24%, а до 10 лет — только 16%, сообщили РИАМО в Level Group .

Согласно исследованию девелопера, большинство заемщиков не планируют оставаться в ипотеке до конца указанного срока. Так, почти каждый второй россиянин (44%) признался, что собирается погасить кредит раньше, но пока не понимает, когда именно это удастся сделать. Еще каждый десятый (11%) рассчитывает закрыть ипотеку в первые 10 лет, и столько же (11%) не видят необходимости в досрочном погашении и готовы платить весь срок, не считая это проблемой. Закрыть ипотеку досрочно в первые 5 лет намерены лишь 2% опрошенных.

Интересно, что каждый третий респондент (33%) уже полностью расплатился с банком.

«Срок ипотеки напрямую влияет на структуру выплат: чем он длиннее, тем ниже ежемесячный платеж и тем комфортнее кредит для семейного бюджета. Но за эту „легкость“ заемщик платит повышенной переплатой — проценты начисляются дольше, а итоговая стоимость займа растет», — отмечает руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Именно поэтому досрочное погашение действительно помогает сократить переплату, особенно если направлять дополнительные средства на уменьшение срока кредита: в этом случае быстрее снижается основной долг и экономия на процентах становится заметнее. При этом это не всегда единственно верная стратегия, подчеркивает эксперт.

«Важно смотреть на этап кредита, текущую ставку и наличие финансовой подушки. Если ипотека уже прошла экватор, эффект от досрочных выплат заметно снижается, а свободные деньги в ряде случаев рациональнее оставить в резерве или направить на вклад. Ипотеку сегодня стоит воспринимать как гибкий финансовый инструмент, которым можно управлять в зависимости от жизненной ситуации», — комментирует Овечкин.

