Радоница в 2026 году: что означает этот праздник, традиции, что можно и нельзя делать

Радоница — это значимый день в православной традиции, который объединяет радость Воскресения Христова с поминовением усопших. Этот день не предназначен для скорби, а, напротив, напоминает верующим о том, что смерть — это не конец, а лишь переход к вечной жизни. В материале РИАМО — о том, как лучше провести этот день и что делать ни в коем случае не стоит.

Какого числа отмечается Радоница в 2026 году

Радоница не имеет фиксированной даты и всегда отмечается на девятый день после Пасхи, во вторник, следующий за Фоминым воскресеньем. В 2026 году Радоница будет отмечаться 21 апреля. В течение всей Светлой седмицы и в Фомино воскресенье заупокойные службы в храмах не проводятся, чтобы не омрачать пасхальное торжество. Радоница — это первый день после Пасхи, когда Церковь разрешает поминовение усопших.

Происхождение названия праздника

Название «Радоница» происходит от слова «радость», что подчеркивает светлую природу этого дня. В отличие от других поминальных дней, акцент делается на радости Воскресения и уверенности в бессмертии души. Это время, когда верующие могут пережить утрату близких как временную разлуку, а не окончательное расставание.

Традиции и обычаи Радоницы

На Радоницу сложились как церковные, так и народные традиции:

В храмах после литургии служат панихиду, а верующие подают записки с именами усопших для поминовения. Дома можно прочитать канон об усопшем или краткую молитву.

В этот день принято помогать нуждающимся и жертвовать на храм, что является проявлением любви к ближним и почтением памяти усопших.

На кладбище можно приветствовать умерших пасхальным возгласом «Христос воскресе!», что символизирует единство живых и мертвых в радости Воскресения.

Весной, когда снег уже растаял, принято приводить в порядок захоронения, убирая листву и сажая цветы.

После посещения храма и кладбища семьи собираются за скромным столом, на котором могут быть пасхальные блюда, такие как куличи и крашеные яйца.

Что можно и нельзя делать на Радоницу

В Радоницу рекомендуется:

Посетить храм и кладбище, помолиться за усопших.

Устроить скромную поминальную трапезу без алкоголя.

Подать милостыню или помочь нуждающимся.

Не следует:

Оставлять на могилах еду и алкоголь.

Устраивать шумные застолья на кладбище.

Ссориться или вспоминать плохое об усопших.

Молитвы на Радоницу

В православном молитвослове есть множество молитв об усопших. Основные из них включают молитву об усопшем христианине, молитву вдовца или вдовы, а также молитвы родителей о почивших детях и детей о родителях. Если вы не уверены в выборе молитвы, лучше проконсультироваться со священником.