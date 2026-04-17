Ставка на понижение: уронит ли ЦБ ключ на 100 пунктов или сыграет в «голубиную» осторожность

24 апреля Банк России проведет заседание по ключевой ставке. Экономика замедляется, инфляционные ожидания населения достигли 13,4%, а дефицит федерального бюджета продолжает расти. Эксперты — с разной оценкой проинфляционных рисков — представили сценарии снижения ставки от 25 до 100 базисных пунктов, не исключив и паузу. Что перевесит на весах регулятора: слабеющий спрос или дырявый бюджет, читайте в материале РИАМО.

Оптимизм с оговорками: почему снижение «ключа» на 50 б. п. — это максимум

На ближайшем заседании 24 апреля Банк России продолжит цикл снижения ставки, и если не произойдет ничего критического (в том числе не будет резкой эскалация конфликта США-Иран), то ЦБ снизит ставку на 50 б. п. и даст мягкий или нейтральный сигнал, высказывает свое мнение аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

Заседание будет опорным, поэтому важным для инвесторов является обновленный базовый прогноз со стороны регулятора по макропоказателям, в т. ч. траекториям ставки, инфляции и экспортной выручки.

«Нельзя сказать, что динамика многих макропоказателей радует ЦБ, однако с учетом неоспоримого замедления экономики и отсутствия в тех же макропоказателях каких-то критических историй, полагаем, что регулятор выберет 50 б. п. Вариант „Без изменений“ достаточных аргументов не набирает, а для более активного снижения (-100 б. п.) выросший дефицит бюджета и ряд других факторов, которые рассмотрим ниже, являются стоп-фактором», — считает Иванов.

Эксперт не исключил вариант снижения и на 25 б. п., что является консервативным сценарием, свидетельствующим о возросшей оценке ЦБ проинфляционных рисков, но в некотором смысле компромиссным: с одной стороны, ЦБ покажет продолжение цикла снижения ставки и учет замедления экономики, с другой — явно замедлит скорость смягчения ДКП (причем не только в моменте, но и в ожиданиях инвесторов).

НДС докатился до прилавка: «искусственное» снижение ставки в отрыве от реальности

«На мой взгляд, ключевая ставка снизится на 50 б. п., точно не более, несмотря на сохраняющееся влияние имеющихся проинфляционных факторов», — говорит отраслевой эксперт, кандидат экономических наук Ольга Горюкова.

Инфляционные ожидания в марте выросли на 0,3 п. п., до 13,4%, что говорит о том, что население настроено на дальнейшее повышение уровня инфляции. В марте до конечных потребителей «докатилось» повышение НДС с 20% до 22%, а продавцы/поставщики перекладывают оплату НДС в том числе и на рядовых граждан. Поэтому с начала года мы так или иначе чувствуем рост стоимости товаров и услуг, отмечает эксперт.

«В настоящее время я не вижу иных положительных факторов, которые способствовали бы еще более устойчивому тренду на снижение ключевой ставки. В лучшем случае 24 апреля регулятор может произвести „искусственное“ снижение ключа на 0,5 п. п. — до 14,5%, — но это будет решение в отрыве от реальности, демонстрирующее таким шагом устоявшуюся с прошлого года тенденцию по снижению ключевой ставки», — высказала свое мнение Горюкова.

Вилка на троих: от жесткого «0» до агрессивных «1,5%»

Вероятнее всего, при принятии решения о динамике ключевой ставки в апреле ЦБ будет опираться, с одной стороны, на текущую динамику инфляции, которая сегодня составляет в годовом выражении 5,95% — то есть находится в пределах текущего прогноза на 2026 год (диапазон 5–7%), — а также на сохраняющиеся на достаточно высоком уровне инфляционные ожидания граждан (13,4%) и бизнеса (20,2%), комментирует доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Важными аспектами при принятии решения о ключевой ставке станут также рост дефицита федерального бюджета, стабилизация курса национальной валюты с тенденцией к укреплению после некоторого снижения в середине — конце марта и, разумеется, сохранение санкционного давления.

«При этом важно понимать, что относительная стабильность инфляции, стабилизация курса рубля и отсутствие сколь-нибудь значимых изменений в санкционном противостоянии, скорее всего, будут факторами, в свете которых ставка в апреле может продолжить поступательное снижение с шагом 1–1,5 п. п. А вот рост дефицита бюджета и сохранение стабильно высокого уровня инфляционных ожиданий населения как раз могут сподвигнуть ЦБ оставить ставку без изменений», — отмечает эксперт.

Однако, учитывая необходимость стимулирования экономического развития и деловой активности, наиболее реалистичным представляется все же первый вариант, предполагающий продолжение поступательного снижения ставки. Вероятность реализации второго варианта даже при наличии сдерживающих факторов в лице дефицита бюджета и стабильного уровня инфляционных ожиданий граждан все же не превышает 10–15%, высказывает свое мнение Хачатурян.