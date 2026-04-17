iOS запрещает запускать приложение Telega из-за вредоносного кода

Операционная система iOS начала помечать программу Telega как вредоносную. Зайти в приложение невозможно, его можно либо закрыть, либо удалить, сообщает « Осторожно, новости » со ссылкой на историю подписчиков.

При попытке запустить Telega она вылетает. Пользователю предлагают перейти на страницу и почитать, чем именно опасно приложение.

11 апреля сервис Cloudflare снял присвоенную Telegram-клиенту Telega классификацию spyware (шпионское ПО). Это случилось после того, как команда отправила нужные сведения.

Представители фирмы отметили, что Telega функционирует через официальный Telegram API с применением протокола MTPoto. Информация защищена шифрованием мессенджера.

Telega почти восстановила прежний TLS-сертификат. Еще Telegram-клиент ждет ответа от Apple на запрос о восстановлении в App Store. До этого приложение удалили из магазина приложений и пометили как шпионское программное обеспечение.

Telega — сторонний клиент мессенджера Telegram. Приложение появилось на основе открытого исходного кода. Разработчики называют его альтернативой официальному клиенту Telegram, который нестабильно работает в России.

По информации одного из расследований, Telega может заменять адреса серверов Telegram на свои. В клиенте также предположительно используется дополнительный RSA-ключ. Его нет в официальной версии.

