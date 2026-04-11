С альтернативного приложения Telega сняли пометку шпионского ПО

Это произошло, когда команда приложения связалась с Cloudflare и предоставила все необходимые сведения.

«Телега работает через официальный Telegram API с использованием протокола MTPoto. Данные защищены шифрованием Telegram», — отметили представители компании.

Приложение Telega завершает работу по восстановлению TLS-сертификата, также оно ожидает ответа от Apple на запрос о восстановлении в App Store.

Ранее приложение удалили из App Store и пометили как шпионское ПО.

