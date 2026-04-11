С альтернативного приложения Telega сняли пометку шпионского ПО
Фото - © сгенерировано ИИ
Сервис Cloudflare снял ранее присвоенную Telegram-клиенту Telega классификацию spyware (шпионское ПО), сообщает «Осторожно, новости».
Это произошло, когда команда приложения связалась с Cloudflare и предоставила все необходимые сведения.
«Телега работает через официальный Telegram API с использованием протокола MTPoto. Данные защищены шифрованием Telegram», — отметили представители компании.
Приложение Telega завершает работу по восстановлению TLS-сертификата, также оно ожидает ответа от Apple на запрос о восстановлении в App Store.
Ранее приложение удалили из App Store и пометили как шпионское ПО.
