Имя Дмитрий стало одним из самых распространенных среди сотрудников компаний

Имя Дмитрий стало вторым по распространенности среди сотрудников российских компаний и встречается почти в каждой шестой рабочей группе, сообщает Газета.ru .

Сервис Kaiten проанализировал состав рабочих групп российских компаний и выяснил, что имя Дмитрий занимает второе место по частоте. В базе зафиксировано 1803 записи участия — это 4,5% от всех распознанных записей. Дмитрий присутствует в 1286 из 7387 групп, то есть примерно в каждой шестой команде.

Лидером остается Александр: 2021 запись и присутствие почти в каждой пятой группе.

Разницу между популярностью имени у новорожденных и его распространенностью в компаниях эксперты объясняют временным разрывом. Сегодняшние сотрудники родились 25–35 лет назад, поэтому снижение интереса к имени сейчас повлияет на рынок труда только через несколько десятилетий.

«Снижение имени в рейтинге новорожденных отразится на составе компаний только через два-три десятилетия. Сейчас Дмитрий — второе по частоте имя в наших данных: 1803 записи участия, 4,5% от всех, и присутствие в каждой шестой рабочей группе из 7387. Это одно из самых распространенных имен среди тех, кто работает прямо сейчас», — привел данные бизнес-лидер Kaiten Алексей Халезов.

Для анализа использовали выгрузку рабочих групп сервиса. Основной метрикой стали записи участия, поскольку один сотрудник может состоять в нескольких командах. Имена нормализовали автоматически, а тип определяли по словарю.

