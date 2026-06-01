Инвестстратег посоветовал покупать валюту по текущему курсу

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил, что доллары и другую валюту разумно покупать уже сейчас как для поездок, так и для инвестиций, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, летом рынок может уже не предложить нынешних уровней. В июне рубль, вероятно, будет слабеть без резких колебаний, однако факторов давления становится больше.

«Факторы ожидаемого ослабления рубля — увеличение Минфином объема покупок валюты по бюджетному правилу в 2-3 раза уже после 4 июня, продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ: ждем 19 июня еще минус 50 базисных пунктов и 14%. Кроме того, регулятор в июле завершит продажи валюты на 4,6 млрд рублей в день в рамках „зеркалирования“ инвестиций из ФНБ. Активизируется спрос на валюту со стороны выезжающих за рубеж. В июне ослабление рубля будет умеренным и сдержанным», — сказал Бахтин.

Эксперт считает рискованным ждать более выгодного момента. Если валюта нужна для поездки, учебы, лечения или других расходов, покупку можно совершить сейчас. Дробить сумму до 1 тыс. условных единиц на несколько частей, по его оценке, обычно не имеет смысла.

«Тактика усреднения хороша, когда валюта требуется не срочно, а постепенно, например, если вы формируете валютную „подушку“ либо имеете регулярные расходы в валюте и потому докупаете ее регулярно», — пояснил инвестстратег.

Для инвестиций Бахтин рекомендовал рассматривать валютные инструменты — вклады в юанях и дирхамах, а также облигации российских компаний. По его словам, это позволяет сократить издержки на конвертацию и часть инфраструктурных рисков.

