Психолог заявила, что дейтинг усилил страх выбора

«Современные дейтинг-приложения сделали знакомства доступнее и быстрее, однако вместе с этим изменилось и отношение людей к самим отношениям. У многих пользователей формируется ощущение, что в любой момент можно найти кого-то „лучше“, поэтому им становится сложнее эмоционально вкладываться в одного человека», — заявила Любина.

Постоянный выбор и большое количество анкет, по ее словам, усиливают тревожность и эмоциональную нестабильность. Знакомства превращаются в «бесконечную ленту возможностей», что ведет к поверхностному общению и страху принять «неидеальное» решение.

Эксперт также отметила, что общение стало начинаться быстрее, но не всегда становится глубже: пользователей часто оценивают по фотографиям и краткому описанию.

При этом Любина подчеркнула, что сервисы нельзя считать исключительно негативным явлением. Они расширяют круг общения и помогают тем, кому сложно знакомиться офлайн. Проблемы возникают, когда лайки и мэтчи начинают восприниматься как показатель собственной ценности.

