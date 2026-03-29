Telegram начнет помечать пользователей, использующих неофициальный клиент

В ближайшем будущем в мессенджере Telegram появится функция, которая будет информировать пользователей, если их собеседник использует неофициальную версию клиента, об этом сообщает «Код Дурова» .

Соответствующее предупреждение будет включать в себя отметку о потенциальных рисках для безопасности коммуникации.

В сообщении будет говориться, что один из собеседников использует сторонний клиент Telegram — переписка с ним может быть менее безопасной. Разработка данной функции началась после публикации информации о Telega, популярном альтернативном клиенте, в котором был найден механизм перехвата трафика типа MITM.

Согласно данным исследователей, Telega заменяет адреса серверов Telegram на свои собственные. Кроме того, в приложении используется дополнительный RSA-ключ, отсутствующий в официальной версии. Также эксперты выявили в клиенте функции блокировки определенного контента и насильственного скрытия секретных чатов.

