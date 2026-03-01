Врио Верховного лидера Ирана назначен аятолла Алиреза Арафи

сегодня в 14:35

Арафи вошел в руководящий совет Ирана и будет временно управлять страной до момента избрания нового Верховного лидера.

Аятолла одновременно является членом Совета стражей и Собрания экспертов, и его часто называли доверенным лицом убитого Верховного лидера Али Хаменеи.

В феврале Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Вооруженные силы Ирана планируют нанести мощный удар по Штатам и Израилю.

