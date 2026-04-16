Жуткие кадры: небо над Киевом заволокло черным дымом после ударов ВС РФ
Фото - © Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»
Небо над Киевом после атак заволокло черным дымом. Видео публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
На записи в небе над Киевом увидели густой черный дым. Он накрыл несколько районов города.
Также камера зафиксировала жуткий кроваво-красный рассвет.
Утром 16 апреля в Киеве прозвучали взрывы. Также там объявляли воздушную тревогу.
