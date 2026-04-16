Овчинский: «Макет Москвы» оживит историю столицы в Международный день памятников и исторических мест

18 апреля в павильоне «Макет Москвы» состоится серия интерактивных мероприятий, приуроченных к Международному дню памятников и исторических мест, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Сотрудники выставочного центра подготовили интерактивную экскурсию по макету центральной части Москвы. Посетителям расскажут, как создавались знаковые памятники и архитектурные объекты, почему они важны для города и какую роль играют сегодня.

«Мы хотим, чтобы гости не просто смотрели на макет столицы, а по-настоящему чувствовали связь с городом — понимали, как он развивался и чем живет сегодня. Нам важно показать, что за каждым зданием и памятником стоит своя история, события и люди. Интерактивный формат помогает вовлечь гостей, сделать знакомство с городом запоминающимся. В итоге у посетителей складывается более целостное и личное восприятие Москвы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Экскурсии пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10. После каждой лекции гостей пригласят на интерактивные викторины, которые состоятся в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40. Участники проверят свои знания о столице и смогут получить памятные сувениры.

Помимо лекций в павильоне проходят тематические экскурсии — как в формате живого общения, так и в видеолекциях. Это помогает охватить разные аудитории: от школьников до специалистов, которым важно видеть перспективы развития города.

Динамичное развитие города видно, в частности, благодаря программе реновации, в рамках которой происходит масштабное обновление жилой застройки. Всего в действующую программу вошло 5176 домов. С 2018 года в эксплуатацию уже сдано более 7,9 миллионов «квадратов» жилья, что позволит расселить примерно 1,6 тысячи зданий старого жилого фонда.

Традиционно всех посетителей ждут светотехнические представления. Праздничные шоу будут проходить каждые 30 минут с 11:00 до 19:30.

Посетить павильон «Макет Москвы» можно бесплатно с 10:00 до 20:00. Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу, а также записаться на экскурсии можно на сайте.