Рубль уверенно растет: аналитик Исаков допустил падение евро до 82 рублей

Текущая неделя проходит под знаком укрепления рубля ко всем базовым валютам. Рубль рос практически без откатных коррекционных движений, что говорит о существенном дисбалансе на валютном рынке в пользу продавцов, заявил РИАМО основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

«В качестве ключевого уровня по паре USD/RUB стоит выделить планку в 75 рублей за доллар. Очевидно, что именно он будет важным водоразделом между отскоком после обновления локального лоя (это минимальная цена актива за определенное время — ред.) от 30.01.2026 и усилением давления на рубль в сторону отметки 71–72 рубля», — говорит эксперт.

По паре EUR/RUB борьба вероятно сконцентрируется за уровень 88 рублей за евро. Так как после обновления лоя от 05.12.2025 сработает большое количество отложенных ордеров, что вызовет технический отскок в направлении ослабления рубля.

Однако из-за синтетической природы курса евро на российском рынке и его зависимости от пары EUR/USD возможно дополнительное ослабление европейской валюты. В этом случае, предупреждает Исаков, пара EUR/RUB способна протестировать отметку 82 рубля за евро.

