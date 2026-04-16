Россиянка пострадала от ИИ: в Сети вирусится фейк о богатой дочери генерала

В Сети распространяется фейк с участием россиянки, чьи фото- и видеоматериалы были использованы без ее согласия. В поддельном ролике она фигурирует под именем Елизавета и представлена дочерью некоего генерала. По словам пострадавшей, этот образ полностью выдуман — она не имеет никакого отношения к описываемой истории.

В ролике, разлетевшемся по сомнительным пабликам, рассказывается, что псевдоЕлизавета якобы тратит миллионы рублей, а еще живет за границей.

Девушка обратилась к пользователям с просьбой не игнорировать произошедшее. По ее словам, осознание того, что личные материалы каждого могут быть использованы подобным образом, вызывает настоящий страх.

Она также отметила, что в эпоху искусственного интеллекта подобная ситуация может коснуться абсолютно любого. Пострадавшая попросила распространить информацию об этом случае, чтобы привлечь к нему внимание.

«В Сети распространяют фейковую информацию обо мне. Есть видео, где я — якобы Елизавета, дочь генерала. Но это полностью выдуманная история. И на этом видео не я. Мои фото и видео взяли и использовали без разрешения. И если честно, это очень страшно осознавать. На мои сообщения никак не реагируют, портят мне репутацию. Распространяют придуманную про меня абсолютно лживую информацию», — сказала девушка.

Россиянка отметила, что сейчас ищет хорошего юриста, который ее проконсультирует и подскажет, как с этим бороться.

