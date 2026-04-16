Дима Билан продает особняк в «Монтвиле» за 250 млн рублей

Дом с тайными комнатами Билан купил к свадьбе с Кулецкой и теперь продает его

Певец Дима Билан выставил на продажу особняк в поселке «Монтвиль» за 250 млн рублей после переезда в новый дом в Подмосковье, сообщает kp.ru .

Артист рассказал, что недавно переехал в новый дом в дальнем Подмосковье. По словам Билана, особняк расположен у реки, где летом можно рыбачить, а в доме есть большой бассейн.

«Это дом, о котором я реально мечтал. Река рядом, она у меня просто на заднем дворе. И там рыбу можно ловить», — рассказал он.

Ради покупки нового жилья певец взял кредит и выставил на продажу два прежних дома. Один из них уже продан. Особняк в «Монтвиле» Билан приобретал к свадьбе с моделью Еленой Кулецкой после победы на «Евровидении», однако пара рассталась.

Дом оборудован потайными помещениями и необычными элементами интерьера.

«В моем доме есть потайные комнаты, как в старинных замках. Совершенно не догадаешься, что за дверью обычного шкафа скрывается тайная комната. Есть еще много необычных вещей. К примеру, кресло в форме яйца, которое ездит по потолку. И стеклянный пол, по которому даже мне иногда страшно ходить», — рассказывал артист.

По словам друзей певца, в доме есть «чердак воспоминаний» и закрытая музыкальная комната, где была записана часть альбома «Alien24».

