Ученые из Канзаса связали подавление эмоций с ночными кошмарами

Ученые Университета Канзаса выяснили, что привычка подавлять эмоции связана с более частыми ночными кошмарами, а тревожные сны могут ухудшать самочувствие на следующий день, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep. Специалисты проверяли гипотезу так называемой «терапии страхом», согласно которой тревожные сновидения помогают снизить уровень стресса после пробуждения. Однако прямой связи между кошмарами и снижением напряжения ученые не обнаружили.

В исследовании участвовали более 500 человек. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта специалисты оценили эмоциональную окраску снов и сопоставили ее с утренним настроением респондентов. Выяснилось, что выраженные страхи во сне чаще приводят к ухудшению состояния на следующий день.

Кроме того, люди, склонные сдерживать эмоции, сталкивались с кошмарами заметно чаще. При этом сочетание положительных и отрицательных переживаний во сне ослабляло негативный эффект. Авторы подчеркнули, что механизм связи между снами и эмоциональной регуляцией остается не до конца понятным: переработка переживаний может происходить как во время сна, так и после пробуждения при воспоминании сновидений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.