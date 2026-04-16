Российский пауэрлифтер Пожидаев погиб в аварии в Таиланде

Российский пауэрлифтер Александр Пожидаев погиб в дорожно-транспортном происшествии в тайской Паттайе. Ему было 22 года, рассказала ТАСС живущая в этом городе волонтер Светлана Шерстобоева.

Авария случилась 14 апреля. Пожидаев получил черепно-мозговую травму, также у него обнаружили большое количество переломов.

В крайне тяжелом состоянии мужчину привезли в местную больницу. Доктора пытались его спасти, но ничего не вышло.

Волонтеры из России начали собирать деньги для отправки трупа соотечественника в РФ.

Ранее жуткое ДТП случилось в Кайбицком районе Татарстана. Легковая машина «нырнула» под грузовик. Погибли четыре человека.

