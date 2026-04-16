Врач Дьячкова объяснила связь цирроза и болезней десен

Кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова рассказала о связи заболеваний полости рта и печени и назвала симптомы, которые могут указывать на хронические нарушения.

По словам Яны Дьячковой, при хронических заболеваниях печени изменения часто проявляются на слизистой оболочке рта. Пациенты жалуются на сухость, жжение, неприятный привкус и кровоточивость десен из-за нарушения свертываемости крови. Возможны сосудистые «звездочки», покраснение и сглаженность языка, а при тяжелой недостаточности — специфический «печеночный» запах изо рта.

«Пациенты с хроническими заболеваниями печени нередко жалуются на сухость во рту, жжение слизистой, неприятный привкус. Возможны частые кровоточивости десен — это связано с нарушением свертываемости крови. Иногда появляются сосудистые "звездочки" на слизистой, покраснение языка, его сглаженность. При тяжелых формах печеночной недостаточности может ощущаться специфический сладковато-гнилостный запах изо рта — так называемый "печеночный" запах. Важно понимать: стоматолог не ставит диагноз цирроза по внешнему виду слизистой, но внимательный врач может заподозрить системные проблемы и направить пациента к терапевту или гепатологу», — рассказала Яна Дьячкова в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнула, что пародонтит и хронические гнойно-воспалительные процессы создают постоянный очаг инфекции. Бактерии и их токсины попадают в кровоток, усиливают воспаление и повышают нагрузку на печень, особенно при циррозе или фиброзе.

Врач рекомендовала проходить осмотр у стоматолога не реже одного-двух раз в год, соблюдать тщательную гигиену и сообщать врачу о диагнозе и принимаемых препаратах. Пациенты с болезнями печени требуют особого подхода при лечении из-за риска кровотечений.

