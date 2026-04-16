Юрист Яковлева объяснила, кто получит выходной на Радоницу

Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева разъяснила, в каких случаях работники могут не выходить на работу в Радоницу 21 апреля 2026 года, сообщает aif.ru .

Радоница в 2026 году приходится на вторник, 21 апреля. Этот день отмечается на девятый день после Пасхи. Верующие посещают кладбища, приводят в порядок могилы, зажигают свечи и читают молитвы.

Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева уточнила, что дополнительный выходной предусмотрен не по всей стране.

«Смотреть нужно по конкретным регионам. У каждого есть свои законы, в которых однозначно написано, является ли тот или иной религиозный праздник выходным днем. Если в регионе есть соответствующий закон, то сотрудник отдыхает по умолчанию. Если закона нет, то только по согласованию с работодателем», — пояснила специалист.

В 2026 году выходной на Радоницу установили в Адыгее, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Иркутской, Пензенской, Саратовской и Брянской областях.

