Генпрокурор поддержал доступ полиции к телефонам без суда

Генпрокурор Александр Гуцан поддержал идею дать полиции внесудебный доступ к данным мобильных устройств, но призвал доработать механизм. Инициатива вызвала резкую критику правозащитников, сообщает «Вечерняя Москва» .

Поправки к закону «Об оперативно-разыскной деятельности» МВД разработало еще летом 2023 года. Они позволяют оперативникам получать доступ к телефонам граждан до решения суда. Сейчас полицейские могут проводить личный досмотр и проверять документы, но не вправе требовать разблокировать устройство без санкции суда.

15 апреля 2025 года на заседании Совета Федерации Александр Гуцан заявил, что мера упростит розыск скрывающихся от следствия и без вести пропавших.

«С одной стороны, такой инструмент, как внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах граждан, по большому счету значительно упростит решение задач оперативно-разыскной деятельности…», — сказал генпрокурор.

При этом он подчеркнул необходимость тщательной проработки, чтобы не нарушить конституционные права.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила против инициативы.

«Внесудебный доступ к данным устройств граждан может привести к тотальному беспределу…», — заявила она.

По ее словам, реализация идеи потребует изменения законов и положений Конституции о неприкосновенности частной жизни.

Член СПЧ Ева Меркачева назвала инициативу угрозой фундаментальным правам. Депутат Андрей Свинцов допустил ее применение при расследовании преступлений, но только с процессуальными гарантиями.

