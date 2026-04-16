Юрист Георгиева рассказала, как найти счета умершего

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева объяснила, как наследники могут узнать о банковских счетах и долгах умершего родственника, сообщает RT .

«Когда умирает наследодатель, наследник обращается в первую очередь к нотариусу. Дойти до него нужно в течение шести месяцев и подать заявление. Нотариус проверит, какие счета имеются у наследодателя, в том числе сделает запросы в банки», — уточнила она.

По словам Георгиевой, нотариус сообщит не только о счетах, но и о возможных долгах умершего.

Наследник может заняться поиском информации самостоятельно.

«Как это сделать? Во-первых, можно обратиться в бюро кредитных историй. Затем можно обратиться в налоговую службу, которая также может обладать данной информацией. При этом обращаться надо со свидетельством о смерти и доказать свое родство», — отметила она.

Эксперт добавила, что также можно обратиться в Социальный фонд. Если наследодатель был пожилым человеком или инвалидом, там могут предоставить полезные сведения. Кроме того, стоит проверить личные документы и банковские приложения в телефоне умершего.

