Голливудская актриса Джой Хэрмон умерла в Лос-Анджелесе после пневмонии. Артистка ушла из жизни дома в окружении семьи, сообщает «Царьград» .

Несколько недель назад Джой Хэрмон госпитализировали с диагнозом «пневмония». Позже ее перевели в реабилитационный центр, однако состояние ухудшилось. Когда врачи сообщили об отсутствии шансов на выздоровление, родственники забрали актрису из хосписа. Она скончалась в родном доме.

С 2003 года Хэрмон управляла собственной пекарней Aunt Joy’s Cakes в Бербанке и продолжала работать до госпитализации. По словам близких, актриса не жаловалась на самочувствие и планировала вернуться к делам.

«Мы запомним Джой как всегда положительно настроенную, полную жизни и энергии женщину, которая с легкостью дарила радость окружающим. У нее остались трое детей и девять внуков», — отметил один из ее родственников.

Джой Хэрмон родилась 1 мая 1940 года в Джексон-Хайтс, штат Нью-Йорк. Карьеру начала в три года как модель, позже стала финалисткой конкурса «Мисс Коннектикут» и вышла на сцену театра Бриджпорта. В 1958 году дебютировала на Бродвее в постановке «Заработай миллион».

Широкую известность актрисе принесла роль в фильме «Хладнокровный Люк». Телеведущий и комик Граучо Маркс пригласил ее в программу You Bet Your Life, что открыло артистке дорогу в Голливуд.

